Под Воронежем два человека пострадали в перевернувшемся Volkswagen Polo

Иномарка перевернулась вечером 4 мая в Острогожском районе Воронежской области. ДТП произошло на 94-м километре трассы «Воронеж-Луганск» примерно в 20.29. На место вызвали спасателей, туда выезжал пожарно-спасательный расчет.

По данным Главного управления МЧС России по Воронежской области, водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел в кювет, где иномарка перевернулась.

Водителя автомобиля и его пассажира (их личности устанавливается) госпитализировали в Острогожскую райбольницу.