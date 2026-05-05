Воронежская гимнастка Мельникова примет участие в финале чемпионата Италии

Фото из соцсетей спортсменки.

15 и 16 мая в Бергамо пройдет финал Серии А по спортивной гимнастике. В составе команды ASD Libertas Ginnastica Vercelli за золото чемпионата Италии сразится Олимпийская чемпионка-2021 из Воронежа Ангелина Мельникова.

- Турнир будет проходить в очень интересном формате: на снаряде будет по две команды, каждая будет сменять соперника, - уточнила спортсменка в своем телеграм-канале.

После выступления в Ломбардии Мельникова возьмет курс на США.

- Никогда там не была, поэтому очень хочу просто погулять, посмотреть страну и немного выдохнуть, - поделилась планами 2-кратная абсолютная чемпионка мира.

При этом Геля совместит отдых с проведением мастер-классов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Ангелина Мельникова стала лауреатом премии «Серебряная лань».