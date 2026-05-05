В Воронеже в колонию отправили пятерых мужчин за похищение человека

Суд установил, что в апреле 2024 года пятеро мужчин в возрасте от 31 до 49 лет похитили жителя Москвы около дома по улице Переверткина в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Злоумышленники насильно поместили гостя нашего региона в машину. Во время передвижения по Воронежу они вымогали деньги, угрожая и демонстрируя предметы, похожие на огнестрельное оружие. Кроме того, они незаконно проникли в дом потерпевшего в поисках денег и материальных ценностей. Опасавшийся за свою жизнь мужчина передал нападавшим около трех миллионов рублей. После этого обвиняемые освободили потерпевшего и скрылись.

Их задержали в июле 2024 года в ходе совместной операции сотрудники СК и УФСБ России по Воронежской области. Всех пятерых тогда же поместили под стражу.

Также установлено, что 32-летний осужденный требовал у другого потерпевшего передать ему право собственности на нежилое помещение в центре Воронежа стоимостью свыше миллиона. На предварительном следствии фигуранты добровольно возместили ущерб в 800 тысяч. Кроме того, по постановлению суда на их имущество наложили арест на общую сумму около 27 миллионов.

В соответствии с пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч.3 ст. 163 и ч.2 ст. 139 УК РФ Железнодорожный районный суд Воронежа приговорил 33-летнего фигуранта к десяти годам исправительной колонии строгого режима, остальным дали по восемь лет. Также четверым назначен штраф в 100 тысяч. В доход государства конфискованы автомобиль и средства связи.