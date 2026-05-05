Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 8:00

Жители шести улиц и двух переулков Воронежа останутся без воды 6 мая

Сотрудники водоканала будут менять пожарный гидрант
Алексей СЕРГУНИН
Не будет холодной воды у жителей переулков Кольцевого, Инютинского, улиц Вагонной, Локомотивной, Сенной, Луговой, Молодежной, Юности и Куйбышева.

Не будет холодной воды у жителей переулков Кольцевого, Инютинского, улиц Вагонной, Локомотивной, Сенной, Луговой, Молодежной, Юности и Куйбышева.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

6 мая в доме № 48 по улице Молодежная будут менять пожарный гидрант диаметром 125 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого с 10:00 до 14:00 не будет холодной воды у жителей переулков Кольцевого, Инютинского, улиц Вагонной, Локомотивной, Сенной, Луговой, Молодежной, Юности и Куйбышева (№№ 51 - 128).

В водоканале напомнили, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.

- В этом нет никакой проблемы. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, - заверили в РВК-Воронеж.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона