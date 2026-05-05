Жители шести улиц и двух переулков Воронежа останутся без воды 6 мая

Не будет холодной воды у жителей переулков Кольцевого, Инютинского, улиц Вагонной, Локомотивной, Сенной, Луговой, Молодежной, Юности и Куйбышева.

6 мая в доме № 48 по улице Молодежная будут менять пожарный гидрант диаметром 125 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого с 10:00 до 14:00 не будет холодной воды у жителей переулков Кольцевого, Инютинского, улиц Вагонной, Локомотивной, Сенной, Луговой, Молодежной, Юности и Куйбышева (№№ 51 - 128).

В водоканале напомнили, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.

- В этом нет никакой проблемы. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, - заверили в РВК-Воронеж.

