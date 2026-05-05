Кстенина у руля воронежского водоканала сменит Болгов

Вадим Кстенин проработал в водоканале менее двух лет. Фото пресс-службы РВК-Воронеж.

Экс-мэр Воронежа Вадим Кстенин покидает пост генерального директора РВУ-Воронеж. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе компании.

- Он написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, - уточнили в водоканале.

У руля РВК-Воронеж Кстенина сменит Сергей Болгов. Экс-сотрудник ДСК с декабря 2019 года трудился в региональном правительстве в ранге руководителя инспекции государственного строительного надзора.

