8-летняя девочка попала в аварию в Воронежской области

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 4 мая у дома № 13 по улице Хлебная в поселке Новохоперский случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 17:35 8-летняя девочка ехала на велосипеде. В какой-то момент она оказалась позади «ВАЗа-212140» с прицепом «МАЗ 816200» под управлением 45-летнего местного жителя. Утратив концентрацию, девочка вильнула в сторону прицепа, задела его передним колесом и упала. В результате аварии велосипедистка получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.

