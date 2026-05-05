Пятеро мужчин пострадали в аварии в Воронеже

По предварительным данным, 4 мая у дома № 3 по улице Брусилова в Воронеже случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Примерно в 8:20 «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 36 водитель, ехал со стороны Чернавского моста в сторону Ленинского проспекта. Нарушив требования дорожной разметки при развороте, «Жигуленок» столкнулся с двигавшимся по встречке «Мерседесом Е-350» под управлением 35-летнего водителя. После этого иномарка перевернулась.

В результате аварии пострадали пять человек. Пассажиров отечественной легковушки - мужчины 28, 35, 38 и 40 лет с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. А водитель «Мерседеса» позднее самостоятельно обратился за медицинской помощью.