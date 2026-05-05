НовостиПроисшествия5 мая 2026 5:34

160 жителей Воронежской области оставались без света из-за атаки ВСУ

Над регионом сбили 17 беспилотников
Алексей СЕРГУНИН
В одном районе обломки сбитого беспилотника повредили линию электропередач.

В ночь с 4 на 5 мая дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над тремя городами и шестью районами Воронежской области ликвидировали 17 дронов. Об этом в канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- Пострадавших нет, - заверил глава региона.

По словам чиновника, в одном районе обломки сбитого беспилотника повредили линию электропередач. Без света временно оставались 160 человек, но уже повреждения устранены. В другом районе повреждены погрузчик, машина и забор частного дома.

Напомним, что объявленный в 22:51 4 мая режим атаки дронов сохраняется до сих пор. А по данным Минобороны РФ, с 20:00 4 мая до 7:00 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 БпЛА над 19 регионами, включая Воронежскую область, и над акваторией Азовского моря.