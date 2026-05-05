Не менее одного дрона уничтожили над Воронежской областью в ночь с 4 на 5 мая

Угрозу непосредственного удара БпЛА в шести муниципалитетах Воронежской области отменили 5 мая в 7:28.

Украинский режим вновь предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом утром 5 мая сообщили в Минобороны РФ.

- С 20:00 4 мая до 7:00 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 дронов над 19 регионами, включая Воронежскую область, и над акваторией Азовского моря, - уточнили в военном ведомстве.

Что касается режима атаки БпЛА, то он сохраняется до сих пор – с 22:51 4 мая.

При этом минувшей ночью шесть муниципалитетов Воронежской области находились под угрозой непосредственного удара: Россошанский район с 22:56, Острогожский район – с 23:10, Нововоронеж и Лискинский район – с 23:45, Воронеж – с 23:52, Борисоглебск – с 0:56. Во всех городах и районах ее отменили 5 мая в 7:28.