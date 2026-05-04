Коммунальщиков под Воронежем оштрафовали за долгий ремонт водопровода

Компании назначили штраф в размере 30 тысяч рублей Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Обслуживающую компанию в Верхнемамонском районе оштрафовали за затянувшийся ремонт водопровода. Прокурорская проверка показала, что коммунальщики из «Жилсервиса» не уложились в положенные сроки, когда устраняли аварию. Об этом в региональной прокуратуре рассказали 4 мая.

Сама авария случилась в марте на сетях по улице Авдеева и переулку Солнечному. Из-за поломки без воды остались 35 частных домов. Ремонтная бригада «Жилсервиса» в итоге починила трубы, но сделала это слишком поздно, нарушив законные права жителей на получение коммунальных услуг.

За эту медлительность прокуратура возбудила административное дело. Государственная жилищная инспекция признала компанию виновной и назначила штраф в размере 30 тысяч рублей.