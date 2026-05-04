Группу воронежцев отправили в колонию за похищение знакомого ради выкупа в 30 миллионов

В Воронеже пятеро мужчин в возрасте от 31 до 49 лет получили сроки за похищение человека и вымогательство 30 миллионов рублей. Все началось с того, что один из участников узнал о крупных деньгах у своего знакомого и подговорил четверых приятелей «вытрясти» их. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 4 мая.

В апреле 2024 года банда похитила мужчину. Его насильно усадили в машину и вывезли, требуя денег. Преступники ворвались к нему в квартиру, забрали около 570 тысяч рублей и еще почти 24 тысячи долларов. Чтобы обобрать жертву окончательно, они заставили мужчину подписать фальшивые расписки о долге на 20 миллионов рублей.

Позже лидер группировки попытался отобрать офисное здание в центре города у другого человека, но его накрыла полиция.

В итоге организатор получил 10 лет строгого режима, а остальные четверо — по 8 лет. Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.