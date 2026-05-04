Под Воронежем 18-летний курьер пытался выманить у пенсионера полмиллиона

В феврале сообщники подсудимого убедили пенсионера, что его родственнику грозит уголовная ответственность Фото: архив.

В Калачеевском районе осудили 18-летнего жителя Подмосковья, который под видом курьера пытался забрать у пенсионера более полумиллиона рублей. Заработать на обмане пожилого человека юноше не удалось, и вместо настоящих денег ему вручили «куклу» из банка приколов, после чего задержали с поличным. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 4 мая.

По данным следствия, в феврале сообщники подсудимого убедили пенсионера, что его родственнику грозит уголовная ответственность, и потребовали 520 тысяч рублей за «решение вопроса». За деньгами отправили молодого человека. Однако пожилой мужчина вовремя понял, что его обманывают, и обратился в полицию. В итоге под контролем оперативников он передал курьеру пакет, в котором лежали обычные сувенирные фантики, имитирующие купюры.

На суде молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Учитывая его юный возраст, помощь следствию и положительные характеристики, суд не стал отправлять его в колонию. Юноше назначили два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. На данный момент приговор еще может быть обжалован.