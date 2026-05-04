Мужчина под Воронежем утопил краденый мотоцикл в пруду

В Аннинском районе раскрыли похищение мотоцикла «Минск», совершенное еще прошлым летом в поселке Первомайское. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель, который, по версии следствия, взломал замок чужого сарая на улице Центральной и угнал транспортное средство, принадлежащее 60-летней женщине. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 4 мая.

Задержанный признался, что на преступление пошел в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако воспользоваться техникой или продать ее он не решился: когда мужчина узнал, что хозяйка сообщила о пропаже, он испугался ответственности. Вместо того чтобы вернуть мотоцикл владелице, угонщик вывез его к пруду в пяти километрах от поселка и утопил в воде, надеясь таким образом скрыть улики.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже. На время следствия фигурант находится под подпиской о невыезде.