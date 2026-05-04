В Воронеже завершается отопительный сезон

Со вторника, 5 мая, в городе приступают к отключению отопления. Управление ЖКХ уже готовит соответствующую документацию, чтобы ресурсоснабжающие организации начали поэтапную остановку подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин 4 мая.

Завершение зимнего сезона даст старт масштабной подготовке к следующим холодам. Сразу после отключения систем специалисты приступят к плановым проверкам и обследованию сетей тепло- и водоснабжения, чтобы заранее выявить и устранить возможные дефекты на трубопроводах.

Напомним, отопление решили вернуть воронежцам после недолгого отключения еще 21 апреля в связи с низкими температурами, а также обращениями жителей.