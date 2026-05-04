В Воронеже в этом году отменили военный парад на 9 Мая

В этом году в Воронеже решили не проводить традиционный военный парад на 9 Мая ради безопасности жителей. Из-за риска провокаций и террористических угроз власти сочли опасным собирать большое количество людей на главной площади, поэтому от масштабного шествия в центре города пришлось временно отказаться. Об этом 4 мая предупредил губернатор Александр Гусев.

По его словам, праздник все равно состоится, но в другом формате. Вместо одного большого парада в районах области пройдут небольшие встречи, возложения цветов к памятникам и торжественные собрания. Ветеранов обязательно поздравят лично, а почтить память героев можно будет на локальных патриотических акциях, где проще обеспечить контроль и порядок.

Акция «Бессмертный полк» в этот раз полностью перейдет в онлайн-режим. Заявку на участие можно подать до 6 мая через специальные сайты или приложения в соцсетях, где также можно бесплатно отреставрировать старые семейные фото. Общая трансляция с портретами ветеранов начнется 9 Мая в полдень. Организаторы обещают, что со временем традиция больших живых парадов на площади обязательно вернется.