Под Воронежем выявили 20 мигрантов с нарушениями законодательства

По данным ведомства, основная часть нарушений была связана с отсутствием разрешений на работу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На строительных объектах в Новоусманском районе проверили, как соблюдается миграционный режим. В итоге полиция выявила 20 правонарушений. Кстати, для контроля территории и фиксации перемещений рабочих применялся беспилотник. Под проверку попали около 80 человек, приехавших из стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 4 мая.

По данным ведомства, основная часть нарушений была связана с отсутствием разрешений на работу — по этому факту составлено 16 протоколов. Еще четверо иностранцев находились в стране с нарушением правил пребывания. По итогам разбирательств троих человек решено выдворить за пределы России. До момента депортации они будут находиться в специализированном центре временного содержания.

— Серьезные неприятности ожидают и строительные компании, нанявшие людей без необходимых документов, — добавили в полиции.

Сейчас в отношении работодателей ведутся проверки. За каждого сотрудника, работающего нелегально, организациям грозит административный штраф, сумма которого может достигать 800 тысяч рублей.