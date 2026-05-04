Врачи под Воронежем спасли 52-летнюю пациентку с множественной миомой

Врачи Новохоперска успешно прооперировали 52-летнюю пациентку, у которой обнаружили запущенную патологию — множественные узлы миомы размером от одного до 6 сантиметров. На данный момент женщина уже выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в региональном минздраве 4 мая.

Медики подчеркивают, что подобные новообразования представляют серьезную угрозу для качества жизни: они провоцируют хронические боли, анемию и нарушают работу соседних органов, таких как мочевой пузырь и кишечник. В данном клиническом случае узлы росли особенно активно и располагались в том числе в полости матки. Учитывая возраст пациентки и высокие риски осложнений (включая вероятность перерождения опухоли в злокачественную), специалисты решили провести полостную операцию — полностью удалить органы методом чревосечения.

По словам врачей, успех лечения во многом зависел от своевременного обращения в больницу, так как зачастую подобные проблемы выявляются именно в ходе плановой диспансеризации. Врачи призывают женщин не игнорировать симптомы и не откладывать визиты к специалисту, поскольку раннее обнаружение проблемы позволяет провести лечение менее радикальными методами и значительно ускоряет процесс восстановления.