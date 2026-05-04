В Воронеже автобус протащил 11-летнюю девочку, зажав ногу дверью

СУ СКР по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, повлекших травмирование несовершеннолетней. Инцидент произошел в региональном центре, где 11-летняя девочка получила травму ноги.

В ходе мониторинга медиапространства следователи выявили публикацию, согласно которой водитель маршрутного автобуса, не заметив ребенка, закрыл дверь и начал движение. Пострадавшей, как отмечается, потребуется длительное лечение.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут допрошены пострадавшая и ее родители, очевидцы события, водитель, а также руководство организации-перевозчика. Назначены необходимые экспертизы, изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров. Выполняются иные следственные и процессуальные действия.