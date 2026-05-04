Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2026 12:53

В Воронеже автобус протащил 11-летнюю девочку, зажав ногу дверью

Следователи СК устанавливают обстоятельства ЧП
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

СУ СКР по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, повлекших травмирование несовершеннолетней. Инцидент произошел в региональном центре, где 11-летняя девочка получила травму ноги.

В ходе мониторинга медиапространства следователи выявили публикацию, согласно которой водитель маршрутного автобуса, не заметив ребенка, закрыл дверь и начал движение. Пострадавшей, как отмечается, потребуется длительное лечение.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут допрошены пострадавшая и ее родители, очевидцы события, водитель, а также руководство организации-перевозчика. Назначены необходимые экспертизы, изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров. Выполняются иные следственные и процессуальные действия.