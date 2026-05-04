В пруду Масловский на окраине Воронежа экологи нашли фекальные стоки

Воронежские экологи получили подтверждение опасениям жителей микрорайона Масловка. Вода в пруду Масловский оказалась не просто грязной, а содержит компоненты, характерные для неочищенных канализационных стоков.

Поводом для внеплановой проверки 28 апреля стали многочисленные жалобы в СМИ и соцсетях. Очевидцы утверждали, что из ливневого коллектора индустриального парка «Масловский» на незащищенный грунт сбрасываются неизвестные стоки. Тогда же управляющей компании «ВИНКО» вынесли предостережение о недопустимости сброса неочищенных вод на рельеф.

Совместный выезд специалистов отдела Государственного экологического надзора Минприроды Воронежской области и БУ ВО «Центр лабораторных исследований» показал: вода в озере имела непрозрачный белый цвет и неприятный запах — классические признаки фекального загрязнения. Специалисты взяли пробы.

И вот результаты анализов:

по железу — превышение в 3 раза;

по нитрит-ионам — в 2 раза;

по алюминию и ионам аммония — в 8 раз выше допустимого уровня по каждому веществу.

Найденное сочетание веществ (особенно высокое содержание аммония и алюминия) характерно для канализационных, а не ливневых стоков. Это подтверждает подозрения о том, что неизвестные лица организовали незаконный сброс бытовых сточных вод.

Информация о нарушении и результатах проб уже направлена в администрацию городского округа город Воронеж (именно она отвечает за водоотведение на территории города) и в полицию для установления виновных.

Кроме того, компании «ВИНКО» предстоит выявить несанкционированную врезку хозяйственно-фекальной канализации в ливневую систему индустриального парка «Масловский».