Воронежец лишился 1,8 миллиона при покупке машины через мессенджер

Процесс оплаты начался 28 апреля с первого взноса в 501 000 рублей Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

40-летний житель Воронежа лишился 1 801 000 рублей, когда пытался купить Toyota Highlander через лжедилеров в мессенджере. Мужчина нашел ссылку на «поставщика» в браузере, однако вместо ввоза машины из-за рубежа столкнулся с вымогательством. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 4 мая.

Процесс оплаты начался 28 апреля с первого взноса в 501 000 рублей. Когда менеджеры потребовали оставшуюся сумму, мужчина засомневался, и аферисты предложили внести лишь половину остатка — 1,3 миллиона рублей. После получения денег преступники заявили, что кроссовер «застрял на таможне» и требует дополнительных расходов. Только после этого потерпевший осознал, что компания не занимается автомобилями, а его деньги исчезли.

Кстати, всего за прошедшие выходные дни от действий мошенников пострадало семнадцать граждан, еще у двоих похищены денежные средства с банковской карты. Общий ущерб составил более 21 миллиона рублей.