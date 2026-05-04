37-летний мужчина пропал в болоте под Воронежем

Ориентировка волонтеров

Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» продолжают поиски 37-летнего Игоря Викторовича Белозерцева из села Щучье Эртильского района Воронежской области. Мужчина пропал в октябре прошлого года, и до сих пор его местонахождение не установлено.

Первая информация о происшествии поступила к волонтерам 22 октября 2025 года от сотрудников полиции. Правоохранители рассказали, что еще 5 октября 2025 года мужчина позвонил в службу спасения 112 и сообщил, что заблудился в болотистой местности. Он попытался описать свое примерное расположение, маршрут и то, в каком направлении двигался.

Ближайший выезд добровольцев на местность состоялся 26 октября 2025 года. К сожалению, та экспедиция не дала результатов — найти Игоря Викторовича не удалось. После повторного обращения полиции отряд организовал второй масштабный выезд 3 мая 2026 года.

В этот раз на поиски отправились 16 человек, из которых были сформированы 5 пеших групп. Также добровольцы задействовали квадрокоптер (БПЛА). С помощью техники и пеших групп были тщательно осмотрены обширные территории между деревней Грязцы и реками Матрёночка и Битюг. Несмотря на все усилия, пропавший не найден до сих пор.

Поиски мужчины не прекращаются. Отряд «ЛизаАлерт» просит всех, кто может обладать какой-либо информацией о местонахождении Игоря Белозерцева, сообщать по бесплатному телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 (круглосуточно).