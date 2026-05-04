Под Воронежем медики на дому осмотрели 665 пожилых ветеранов и тружеников тыла

В преддверии Дня Победы медицинские работники Лискинской районной больницы проводят ежегодную акцию по активному патронажу маломобильных пациентов старшего поколения. Внимание врачей и медсестер направлено на ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тружеников тыла, детей войны и всех граждан старше 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 4 мая.

Только за апрель выездные бригады, в состав которых входят участковые терапевты, врачи общей практики, фельдшеры и медсестры, посетили на дому 665 человек. Для многих из них посещение поликлиники или фельдшерско-акушерского пункта затруднительно в силу возраста и состояния здоровья.

В ходе визитов специалисты собирают жалобы, контролируют артериальное давление и уровень сатурации, делают электрокардиограмму и забор анализов для лабораторных исследований. Отдельное внимание уделяется обучению родственников правилам ухода за лежачими больными, а также профилактике пролежней и падений. При наличии показаний решается вопрос о возможной госпитализации.