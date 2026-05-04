Автомобилистка провезла ребенка на капоте по двору в Воронеже после ссоры

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от региональных следователей отчитаться о ходе расследования резонансного дорожного инцидента, в котором пострадал ребенок. Он произошел в одном из дворов Воронежа. Об этом 4 мая рассказали в региональном ведомстве.

По данным СМИ, между двумя женщинами-водителями возник дорожный конфликт. В ходе ссоры одна из автоледи совершила наезд на несовершеннолетнего и провезла мальчика несколько метров на капоте автомобиля. На опубликованной видеозаписи видно, как ребенок удерживается на капоте движущейся машины, после чего падает и получает телесные повреждения.

Следственными органами СК России по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления М.А. Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах происшествия.