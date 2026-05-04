Росприроднадзор подал иск к «РВК-Воронеж» на 392 млн рублей

Центрально-Черноземное управление Роспотребнадзора обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к ООО «РВК-Воронеж». Сумма требований превышает 392 миллиона рублей.

Согласно картотеке арбитражных дел, в эту сумму включены обязательные платежи и начисленные санкции. На данный момент заявление не принято к производству, а дата заседания и конкретные основания претензий в открытых материалах не раскрываются.

В компании «РВК-Воронеж» прокомментировали ситуацию, назвав ее рутинным правовым урегулированием вопросов за 2024 год. Предприятие напоминает, что суд уже поддерживал позицию водоканала как добросовестного природопользователя в аналогичном деле за 2022 год. Более того, часть оснований нынешнего иска ранее, 10 ноября 2025 года, была признана недействительной Арбитражным судом Воронежской области. В «РВК» подчеркивают, что ведут плановую реконструкцию очистных сооружений Воронежа, открыты к диалогу с надзорными органами и ежегодно платят за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с федеральным законом.