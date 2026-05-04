Под Воронежем 21-летний мотоциклист погиб, съехав в овраг

В Верхнехавском районе Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагической аварии, в результате которой погиб 21-летний молодой человек. Происшествие случилось рано утром в пятницу, 25 апреля, на сельскохозяйственном поле у села Орлово. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, накануне около 02:20 водитель мотоцикла «JHL S0004r», местный житель двигался по полю вблизи дома №2 по улице Школьная. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением, после чего двухколесный транспорт съехал в высохшее русло реки с травянистым покрытием — в овраг.

В результате падения и удара водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, выясняют точные причины случившегося и все обстоятельства ДТП.