В ДТП под Воронежем погиб 47-летний водитель «Лады Калины»

В Аннинском районе Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель. Авария произошла 4 мая примерно в 20:30, на автодороге «Р-298».

По предварительным данным полиции, 47-летний житель Воронежа за рулем автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте, где это разрешено правилами), и допустил столкновение с машиной «Чанган» под управлением 39-летнего жителя Курской области.

В результате удара водитель отечественной легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и точные причины произошедшего.