75% воронежцев смогут зарабатывать 200 тысяч рублей не раньше чем через 12 лет

Эксперты РИА рейтинга оценили, через сколько лет в разных регионах России половина работников сможет зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ), с поправкой на местные цены. Воронежская область заняла в этом рейтинге 39-е место, показав результаты хуже среднероссийских.

Согласно исследованию, с учетом покупательной способности в регионе 50% воронежских работников начнут получать 200 тысяч рублей и более только через 8,6 лет. Это превышает общероссийский показатель (чуть более 8 лет), то есть Воронежская область движется к этой планке медленнее, чем в среднем по стране. Для сравнения: в регионах-лидерах (ЯНАО, Чукотка, Татарстан) этот срок составляет от 5 до 7 лет.

При этом динамика среди разных групп населения в регионе отличается значительно. Четверти самых высокооплачиваемых сотрудников Воронежа (75-й перцентиль) отметка в 200 тысяч рублей покорится быстрее — уже через 6,1 года. А вот трем четвертям жителей (75% населения), чтобы выйти на такой доход, потребуется 10,8 лет. Это подчеркивает сохраняющийся разрыв в доходах: пока верхняя часть рынка труда приблизится к желаемому «психологическому маркеру» через 6 лет, большинству воронежцев придется ждать почти 11 лет.