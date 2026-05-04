Воронежцы отбили у кошки четырех новорождённых зайчат

Как оказалось, очевидцы заметили на улице домашнюю кошку, которая тащила в зубах маленького зайчонка

Воронежским волонерам из центра защиты диких животных «Сердце леса» накануне привезли из области четырех крошечных зайчат, которых едва не убила... кошка. Малышам всего день от роду. Об этом администраторы центра сообщили 4 мая.

Как оказалось, очевидцы заметили на улице домашнюю кошку, которая тащила в зубах маленького зайчонка. Люди отбили детеныша и решили проследить за хищницей. Оказалось, что кошка вернулась за еще одним зайчонком — так удалось найти всех четверых.

Нашедшие связались со специалистами и оперативно привезли зверьков в безопасное место. Сейчас жизни зайчат ничего не угрожает.

