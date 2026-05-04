Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 9:34

Глава СК запросил доклад о нападении собак на беременную женщину под Воронежем

В социальных сетях сообщалось, что на нее напали две домашние собаки
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад по информации о нападении собак на женщину в Воронежской области. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Воронежской области И.В. Ковалеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным следствия, инцидент произошел в Семилукском районе. Как сообщалось в социальных медиа, на беременную девушку напали две домашние собаки, в результате чего женщина получила травмы. Когда пострадавшая попыталась добиться от хозяина животных предоставления анализов, мужчина, по словам девушки, встретил ее с ружьем и пригрозил убить.

В настоящее время следственными органами СК России по Воронежской области по данному факту уже расследуется уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.