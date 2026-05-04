Женщина под Воронежем 15 лет получала пособия на пятерых несуществующих детей

В Рамонском районе Воронежской области полицейские уличили 45-летнюю женщину в крупном мошенничестве. С 2010 по 2025 год она придумывала роды, чтобы незаконно получать материнский капитал и детские пособия. За это время ей удалось украсть из бюджета больше пяти миллионов рублей. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, чтобы получить деньги, в трех случаях женщина приносила в соцзащиту поддельные справки из больниц других регионов, будто она там рожала. А еще дважды она приводила в ЗАГС чужих людей, которые убеждали чиновников, что она родила дома. Так она получала настоящие свидетельства о рождении на несуществующих младенцев.

На основании этих бумаг женщина оформляла выплаты, обналичивала их и тратила на личные нужды. Против нее возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении пособий.