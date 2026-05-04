Возбуждено уголовное дело после ДТП на воронежской трассе, в котором погиб 12-летний ребенок

Фото - ГУ МВД по региону

В Борисоглебске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, которое унесло жизнь 12-летнего ребенка. Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова, авария произошла 3 мая в 09:00 на 619-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

По данным следствия, 24-летний житель Поворинского района за рулем автомобиля «Лада-Калина» приступил к обгону транспортного средства «Ситрак» с полуприцепом под управлением 45-летнего жителя Белгородской области. Водитель не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан-Тиана» под управлением 43-летнего жителя столичного региона.

После удара «Ниссан» выбросило на соседнюю полосу, где он также столкнулся с тем же «Ситраком». В результате ДТП погиб 12-летний пассажир «Ниссан-Тианы» и три человека получили травмы.

В отношении 24-летнего водителя «Лады-Калины» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.