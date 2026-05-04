НовостиПроисшествия4 мая 2026 7:41

Под Воронежем грузовой поезд насмерть сбил 21-летнюю девушку

Следственные органы проводят проверку
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

В воскресенье, 3 мая, на станции Семилуки под Воронежем грузовой состав насмерть сбил 21-летнюю девушку. Об этом информацию подтвердили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

О трагедии рассказали очевидцы в соцсетях. Якобы в тот момент девушка переходила железнодорожные пути вместе с подругой.

Следственные органы проводят проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.