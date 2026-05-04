В мэрии Воронежа отдали ряд домов новым управляющим компаниям

В Воронеже нашли управу на дома, оставшиеся без хозяйской руки. И.о. мэра Алексей Рыженин подписал постановление 29 апреля, раздав многоквартирные «беспризорники» шести управляющим организациям. Срок полномочий: не больше года.

Документ мэрии — это карта спасения для домов, которые рисковали остаться без уборки подъездов и света в парадных. Временные управляющие выбраны:

ООО «Стандарты управления». Компания возьмет под крыло здания: от переулка Мостостроителей, 3, до улицы Кулибина. Всего — 8 адресов, включая Иркутскую и Читинскую.

ООО «УК Борей». Самый обширный список в центре. «Борей» будет отвечать за 19 домов на знаковых улицах: проспект Революции (21 и 31), Кольцовская, Плехановская, а также за малую архитектуру вроде Бауманского и Фабричного переулков.

НКО «Омега». Получила 16 адресов, в основном плотной группой на улице 121 стрелковой дивизии (дома с 20-го по 50-й), плюс Красноармейская и Шиловская.

ООО УК «Парус». Компания займется домами на улицах Торпедо (сразу 5 номеров), Питомник и Еремеева. Также в списке — 9 Января, 152, и проспект Труда.

ООО «Технологии сервиса». В списке — более 30 домов. География: кварталы на Геофизической, Кемеровской, Мосина и настоящий «силикатный рай» (дома 10, 15–25 по Силикатной).

ООО «МИЯ». Получила адреса на Земнухова, Попутном, территории ЖК «Фрунзе», а также дома на Дорожной и 9 Января, 179.

ООО «УК Виктория». Обслужит дома на Сухумской, Сенной, Белгородской, а также объекты на территории Госзаповедника

Постановление подписано 29 апреля. УК приступили к обязанностям с 1 мая.