В Воронежской области обломки БПЛА повредили 13 частных домов, ТЦ и газовую трубу

Фото из архива КП Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

13 частных домовладений получили повреждения в результате падения обломков беспилотников, сбитых минувшей ночью над территорией Воронежской области. Об этом в утреннем обращении в канале МАХ сообщил губернатор Александр Гусев.

По информации главы региона, дежурными силами ПВО в ночь на 4 мая было уничтожено 12 БПЛА. Налет осуществлялся на четыре муниципальных района и один городской округ. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Основной ущерб:

- Повреждено 13 частных домов;

- Нарушена целостность кровли торгового центра;

- Получил механические повреждения один легковой автомобиль.

В одном из домовладений после падения обломков произошло возгорание надворной постройки. Пожар был оперативно ликвидирован. Еще в одном доме осколки повредили газовую трубу — на данный момент неисправность уже устранили, газоснабжение восстановлено.

Губернатор предупредил, что опасность атак БПЛА на территории Воронежской области сохраняется. Жителей призывают соблюдать осторожность и немедленно сообщать о находке подозрительных предметов экстренным службам.