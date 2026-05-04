В Воронежской области ночью 4 мая объявили отбой непосредственного удара БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ночь на понедельник, 4 мая, сообщил об отмене режима непосредственной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это касается всех муниципалитетов региона, где ранее вечером был объявлен сигнал тревоги.

Угроза была снята в Воронеже, Борисоглебске, а также в Россошанском и Бутурлиновском районах. В этих населенных пунктах включались системы оповещения граждан.

Несмотря на снятие экстренного предупреждения, глава региона подчеркнул, что на всей территории области продолжает действовать режим опасности атак БПЛА. Он был введен еще 2 мая и остается в силе. Жителей просят сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.