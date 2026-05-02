Из воронежских водоемов достали 5 фрагментов брошенных сетей и 25 орудий лова

В Воронежской области прошла акция по борьбе с браконьерством на реках «День без сетей». К ней присоединились сотрудники воронежских минприроды, минлесхоза, ГУ МЧС, Юго-Восточное линейного управления МВД России на транспорте, общественные внештатные инспекторы, а также бойцы ОМОНа «Стилет» Управления Росгвардии по Воронежской области.

Они провели рейды на трех акваториях региона и изъято пять фрагментов брошенных сетей, а также 25 орудий лова. Кроме того, участники акции зафиксировали 18 фактов незаконного вылова рыбы.

Напомним, до 1 июня в регионе идет месячник защиты нерестящихся рыб. В этот период запрещен лов рыбы, за исключением ловли на поплавочную удочку с берега.

Акция «День без сетей» - это вклад в заботу о природе, который позволяет сохранить рыбные ресурсы, очистить природные водоемы от пластикового мусора, включая и брошенные орудия лова и провести профилактическую работу в отношении незаконного промысла.