Количество отличников среди воронежских участников «Тотального диктанта» выросло в пять раз

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В Воронеже подвели итоги акции «Тотальный диктант». Оргкромитет отметил, что в этом году в пять раз выросло количество отличных оценок. Этот факт организаторы связывают со смягчением критериев оценки. На «отлично» в 2026 году «Тотальный диктант» написал 91 воронежец против 17-ти в 2025-ом.

Автором текста, предложенного участникам акции в этот раз, стал писатель Алексей Варламов, лауреат премии «Большая книга». Его текст был посвящен детству Александра Пушкина.

Организаторы также рассказали о забавных ошибках, которые допустили воронежцы при написании диктанта. Например, фраза «удивительная по силе характера» у некоторых приобрела вид «удивительный посев характера», вместо «мошенничества» проявилось «мышейничество», а вместо «лицеиста» - «люцеист».