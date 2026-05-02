В Воронеже больше месяца существует свалка-дракон на Минской

Скрин с видео читателя

В Воронеже во дворе дома № 5а по улице Минской с февраля существует несанкционированная свалка мусора. Она образовалась через проезд напротив контейнерной площадки.

Как рассказали «КП» местные жители, свалка частично находится на арендованной территории, поэтому ни муниципалитет, ни региональный оператор по обращению с отходами ее не вывозит. Не принимает мер и арендатор. В результате этих собственнических разногласий гора отходов, веток и строительного мусора выросла в человеческий рост и уже мешает проезду машин по дороге. Горожане даже дали свалке прозвище -"дракон", по внешнему сходству с мифическим существом.

После публикации жильцами видео с замусоренного двора 1 мая сюда приехала спецтехника и частично вывезла отходы. В результате гора несколько снизилась, но свалка не ликвидирована и продолжит увеличиваться.

«КП» следит за развитием ситуации.