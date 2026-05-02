В Воронеже начали создавать мурал с портретом Николая Ватутина

Портрет появится на торце дома №22

В Воронеже на улице 20-летия Октября начали создавать мурал в честь полководца Николая Ватутина. Местом для него выбрали стену дома №22,расположенного напротив Чижовского плацдарма.

Также в ближайшее время в городе появится мурал с портретом нашего земляка детского писателя Самуила Маршака.

Эскизы для будущих муралов авторы идеи выбирали с помощью конкурса. Всего на него было представлено больше 70 работ, многие из которых принадлежали молодым художникам. Работы победителей конкурса украсят дома на улицах Воронежа.