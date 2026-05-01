Над Воронежской областью объявили опасность атаки вражеских БпЛА 1 мая вечером

В 20:32 в Нововоронеже раздались сирены в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА.

В 20:31 1 мая в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКСе написал губернатор Александр Гусев.

- Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, - заверил глава региона.

Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

А уже в 20:32 в Нововоронеже раздались сирены в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА.

Напомним, что минувшей ночью опасность атаки дронов над нашим регионом продержалась свыше девяти часов – с 23:15 30 апреля до 9:41 1 мая. А вот в ночь с 29 на 30 апреля над двумя городами и 11 районами региона было обнаружено и уничтожено 43 беспилотника.

