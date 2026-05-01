НовостиСпорт1 мая 2026 16:00

Петербургский рефери рассудит воронежский «Факел» с «Енисеем»

Михаилу Плиско помогут коллеги из Ростова и Астрахани
Алексей СЕРГУНИН
Михаил Плиско.

Главным арбитром матча 32-го тура между воронежским «Факелом» и красноярским «Енисеем» назначен Михаил Плиско из Санкт-Петербурга.

На линии будут работать ростовчанин Артур Тиракьянц и Александр Туркин из Астрахани. Резервный арбитр – Олег Журавлев (Подольск). Проинспектирует работу судей курянин Юрий Князев.

Отметим, что в этом розыгрыше первой лиги Михаил Плиско отработал на пяти встречах (все - в роли главного). Он предъявил 29 желтых, две красных карточки и назначил четыре пенальти. С «Енисеем» Плиско не пересекался. А вот «Факел» при его судействе дома поделил очки с челнинским «КАМАЗом» (0:0, 26-й тур).

Предстоящий поединок состоится 3 мая в Воронеже на «Маршакане». Начало игры в 18:00.