Футболист воронежского «Факела» вошел в символическую сборную 31 тура первой лиги

Полузащитник воронежского «Факела» вошел в символическую сборную 31-го тура первой лиги. Напомним, что 27 апреля «огнеопасные» на «Арене Химки» поделили очки с московским «Торпедо» (2:2).

Итак, в числе 11-ти лучших футболистов оказался автор первого гола в ворота столичного клуба Бутта Магомедов.

За три тура до финиша чемпионата «огнеопасные» единолично лидируют с 61 очком. Второй идет столичная «Родина» (59), ТОП-3 замыкает свердловский «Урал» (58).

Теперь 3 мая «Факел» сыграет дома с красноярским «Енисеем». Поединок начнется в 18:00.

