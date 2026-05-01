В Грибановском районе Воронежской области во второй раз финишировал отопительный сезон

1 мая администрация Грибановского района сообщила о завершении отопительного сезона-2025/26.
- Подача тепла на объекты жилого фонда, социальной сферы и прочим потребителям прекращена с 1 мая, - уточнили в пресс-службе муниципалитета.
Напомним, что по всей Воронежской области, включая Грибановский район, из-за аномально холодных температур завершенный в конце марта отопительный сезон возобновили в середине апреля. Но, похоже, теперь-то уже холода не вернутся в наш регион.
