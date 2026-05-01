Штрафы за сбои в подаче воды и отопления выписали воронежские прокуроры

Нарушения в деятельности МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «РВК-Воронеж» при предоставлении коммунальной услуги по холодному, горячему водоснабжению и отоплению жителям областного центра выявила прокуратура. Информация об этом размещена на сайте надзорного ведомства региона.

В результате проверок выяснилось, что в феврале и марте этого года жителям ряда многоквартирных домов по улицам Брянской, 20-летия Октября и других предоставлялись ненадлежащего качества.

29 апреля ресурсоснабжающие организации привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму более 75 тысяч рублей. Кроме того, жителям пересчитали плату за услуги ЖКХ.