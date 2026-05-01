НовостиОбщество1 мая 2026 9:00

В Острогожске Воронежской области беременная сотрудница отсудила 124 тысячи

Женщине на помощь пришли приставы
Алексей СЕРГУНИН
Организацию обязали не только восстановить работницу в должности, но и выплатить ей 124 тысячи рублей за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

В начале текущего года сотрудница агропредприятия из Острогожска написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Воронежской области. В тот же день работодатель подписал соответствующий приказ.

Через какое-то время женщина узнала о беременности и попыталась вернуться, но к тому моменту на ее место уже приняли другого сотрудника, и поэтому отказали.

С учетом ряда обстоятельств суд признал увольнение незаконным. Организацию обязали не только восстановить работницу в должности, но и выплатить ей 124 тысячи рублей за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

А после того как судебный пристав Острогожского районного отделения сообщила руководству о возбуждении исполнительного производства, арестовала счета и ограничила в праве пользования транспортными средствами, то женщину восстановили в должности, выплатив установленную судом сумму.