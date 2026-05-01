Мужчина скончался в результате столкновения двух грузовиков в Воронежской области

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 30 апреля на 26-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Панино-Эртиль» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 17:30 грузовик «Faw» с прицепом, у руля которого находился 43-летний водитель, ехал со стороны поселка Панино в сторону автодороги Р-298. Автомобилист не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди «КамАЗа» с прицепом под управлением 51-летнего мужчины, в результате чего транспортные средства столкнулись.

От полученных травм водитель «Faw» скончался на месте происшествия до приезда «скорой». Водителя отечественного грузовика с телесными повреждения различной степени тяжести увезли в больницу.