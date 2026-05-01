Экологической катастрофой в воронежском микрорайоне заинтересовался Бастрыкин

Из-за сброса отходов не только загрязнился сам водоем, но и от воды исходит неприятный запах. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ряд региональных пабликов сообщили о нарушении природоохранного законодательства в микрорайоне Масловка в Воронеже. По предварительной информации, длительное время с территории одного из предприятий сбрасывают отходы в местный пруд, который расположен в непосредственной близости от жилых домов. Из-за этого не только загрязнился сам водоем, но и от воды исходит неприятный запах.

В СУ СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил у воронежского коллеги Михаила Селюкова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Кроме того, глава СК ждет информации о проводимой работе по восстановлению прав жителей города на благоприятную окружающую среду.

- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - уверяет телеграм-канал СК РФ.