20,5 млн руб получат воронежские культурные проекты из федерального бюджета

Девять воронежских культурных проектов получат федеральную поддержку в рамках второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В общей сложности им выделено 20,5 млн рублей.

В номинации «Культурный код» средства выделили на пять проектов. Почти 674 тыс руб получит Централизованная библиотечная система Воронежа на «Стукалинские чтения» - это литературный конкурс-фестиваль для начинающих авторов. На реализацию выставки «Стены говорят» 3,5 млн руб получит «Центр изучения и охраны пещер» - это будет экспозиция пещерных граффити, включающая мультимедийные технологии. «Новый театр» получит почти 700 тыс руб на создание постановки для подростков «Практика взросления». 986,5 тыс руб выделили Поворинскому обществу инвалидов на фестиваль «Пуховая канитель». 5,7 млн руб выделили на организацию фольклорно-ремесленного фестиваля «Русь песенная, Русь мастеровая 2.0».

В номинации «Страна возможностей» 1,4 млн руб выделили Воронежскому центру культурных инициатив на образовательный проект «Всероссийская летняя академия».

В категории «Нравственные ориентиры» чуть более 2 млн руб получит проект «Барокко в Воронеже: музыкальные сезоны у истоков Российского флота» - это три концерта, возрождающих музыкальную культуру эпохи Петра I.

В номинации «Единство с судьбой России» выделили 3,2 млн руб на проект «От Скифов до Русичей» - цикл лекций, открытых мероприятий с участием реконструкторов, культурологов, этнологов, историков, археологов, краеведов.

В номинация «Страна возможностей» победителем от Воронежской области стал творческий фестиваль «Зодчество. Дети» - на него выделили чуть более 2 млн руб.

Всего на конкурс в конце 2025 года от Воронежской области подали 116 проектов.