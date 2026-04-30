1 мая в Воронеже включат 5 фонтанов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 мая в Воронеже традиционно начинается сезон фонтанов. Мэрия опубликовала график работы гидротехнических сооружений, которые уже начинают работать в парках, скверах и на площадях. К сожалению, не все сразу.

На Советской площади снова можно будет посмотреть свето-музыкальное шоу по вечерам - в 18.30. Фонтан будет работать ежедневно с 10.30 до 22.00 (с техническими перерывами с 13.00 до 15.00 и с 15.30 до 17.30).

Фонтан в Центральном парке будет работать с 9.30 до 21.00, на площади Победы - с 10.30 до 22.00. Полюбоваться фонтанами в Кольцовском сквере и на проспекте Революции напротив площади Победы можно со вторника по пятницу с 10.00 до 22.00 (технический перерыв с 14.00 до 16.00), а в субботу и воскресенье - до 22.30.

- Фонтан «Дюймовочка» у театра кукол начнет работу с 8 мая - с 10.00 до 22.00. Фонтаны в Петровском сквере и в парке «Орленок» по техническим причинам возобновят работу позже, о старте сообщим дополнительно, - отметили в мэрии Воронежа.

Напомним, по понедельникам фонтаны традиционно не работают, в этот день проводят профилактические технические работы.