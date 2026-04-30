НовостиПроисшествия30 апреля 2026 14:47

Под Воронежем работнику завода ампутировали ногу после несчастного случая на производстве

На заводе под Воронежем слесаря прижало погрузчиком к тележке вагона
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.

Инспекция труда расследует тяжелой травмы на производстве в Лискинском районе. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел с работником вагоноремонтного завода еще 16 апреля.

- 51-летнего слесаря по ремонту подвижного состава прижало наехавшим на него погрузчиком к стоящей на рельсах тележке грузового вагона. Пострадавшего доставили в больницу, где через несколько дней ампутировали ногу. Травма классифицирована как тяжелая. Трудовые инспекторы устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, - сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.